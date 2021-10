Cent jeunes volontaires du service civique ont été recrutés par l'association Unis Cités pour le compte du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Ils et elles exercent des missions différentes au sein des services départementaux pour une durée de 6 à 12 mois. Les jeunes perçoivent une indemnité mensuelle de 580 euros. Un dispositif gagnant-gagnant pour les jeunes, la collectivité et le public qui bénéficient de leurs missions. Exemple avec Mehdi et Elias. Leur mission : partager l'élan de leur jeunesse avec des personnes âgées vivant en Ehpad ou chez elles.