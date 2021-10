Céline Kien rejoint Denjean & Associés

Agée de 38 ans, expert-comptable et commissaire aux comptes, Céline Kien était précédemment Associée Real Estate chez Mazars, où elle a passé toute sa carrière. Elle dispose d'une riche expérience dans l'audit et le conseil aux grands acteurs de l'immobilier : sociétés de gestion, investisseurs, promoteurs, property managers, marchands de biens... Au sein de Denjean & Associés, elle développera une offre de conseils innovante et sur mesure, visant à accompagner de A à Z les clients dans leurs projets. Le déploiement de cette offre s'appuiera sur les équipes de Denjean & Associés déjà spécialisées en immobilier, ainsi que sur une campagne de recrutements lancée dès aujourd'hui.

Denjean & Associés Fondée en 1994, la société d'expertise comptable, d'audit et de conseil Denjean & Associés accompagne une clientèle de grands groupes, d'ETI et de PME de croissance, aussi bien français qu'étrangers. Avec 80 collaborateurs, la firme fait partie des 10 acteurs majeurs intervenant sur le segment du « middle market ». Fondateur de l'alliance internationale I2AN, Denjean & Associés bénéficie d'un réseau de cabinets indépendants au positionnement similaire dans 25 pays et sur 3 continents (Europe, Amérique, Asie).