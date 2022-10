CEJ : 12 millions d’euros de crédits pour des associations

La préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, et la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Île-de-France (DRIEETS), ont réuni le 19 octobre 2022 l’ensemble des lauréats de l’appel à projets pour la « mise en œuvre du contrat d’engagement jeune – jeunes en rupture ». L’objectif de cette action, est d’aller chercher les jeunes les plus éloignés des institutions qui cumulent des difficultés multiples pour accéderà l’emploi et à la formation.

41 associations retenues

Au total, 41 associations ont été sélectionnées pour 12 millions d’euros de crédits attribués. Elles ont pour mission d’aller repérer les jeunes sur leur lieu de vie, de les mobiliser à travers un accompagnement socio-professionnel personnalisé et dans une dynamique positive afin de signer un contrat d’engagement jeune adapté avec la mission locale. Les associations devront ensuite continuer de les suivre pour éviter des ruptures de parcours. L’aide proposée doit être globale et centrée autour des potentialités du jeune en levant les obstacles auxquels il est confronté et en le soutenant en vue d’une insertion durable.

Un accompagnement sur deux ans

Les associations ont déjà commencé leur travail. Ainsi, les inclusions des jeunes ont débuté en ce mois d’octobre et se poursuivront durant deux ans. Un suivi est aussi mis en place afin d’évaluer la pertinence des accompagnements. Composé de jeunes, un groupe de suivi est également constitué pour apporter sa vision des difficultés et des solutions nécessaires au rétablissement de leur situation.