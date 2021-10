Cecile Duflot dénonce la hausse des prix due aux anciens dispositifs

"Je ne veux pas de nouvelles bulles spéculatives, ma priorité est de relancer le secteur de la construction (...) avec l'objectif clair d'une baisse des prix de l'immobilier, du foncier et des loyers", indique-t-elle dans le quotidien. La ministre a indiqué qu'elle "ne prendra pas de mesures à l'emporte-pièce, non ciblées et sans contrepartie comme l'on fait (ses) prédécesseurs", une allusion notamment au précédent dispositif Scellier de l'ancien gouvernement. Selon la ministre, ces mesures ont "provoqué depuis 2008 une hausse artificielle des prix de l'immobilier, unique en Europe". Concernant la réforme du prêt à taux zéro (PTZ) entrée en vigueur le 1er janvier, Mme Duflot souligne que cette mesure "sera recentrée sur les ménages les plus modestes" alors que le "précédent dispositif était accessible sans plafond de ressources et ouvert à l'immobilier ancien". A propos du dispositif fiscal "Duflot" prévu pour encourager l'investissement locatif, la ministre indique qu'il "bénéficiera aux locataires car les loyers seront inférieurs de 20 % au marché".

Le dispositif d'aide à l'investissement locatif prévoit une réduction d'impôt de 18 % "sur le revenu pour l'acquisition ou la construction d'un logement neuf en zone tendue". En contrepartie, le propriétaire devra mettre son bien en location pendant neuf ans au minimum, à un loyer plafonné et inférieur au marché, et à des locataires sous plafonds de ressources, a indiqué le ministère du logement, en présentant ce dispositif qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier.