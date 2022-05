Cécile Belard du Plantys, directrice générale de Paris Habitat

Comme le souligne Éric Pliez, président de Paris Habitat, « Cécile Belard du Plantys est particulièrement investie sur les questions d’innovation sociale et de concertation. Ses compétences et son expérience sont de réels atouts pour poursuivre les transformations de notre établissement et porter notre projet stratégique Paris Habitat 2030 visant à construire une ville durable, solidaire et accessible à toutes et tous. »

De son côté, la nouvelle directrice générale précise qu’elle est « résolument attachée à ce que le logement social soit l’incarnation d’un service public territorial du logement. Cela a d’autant plus de sens à Paris et dans sa métropole, où les enjeux sociaux, urbains et écologiques sont à concilier étroitement, au service des habitants et des territoires. »