Ce qui change le 1er janvier

SMIC : Il passe à 9,43 euros l'heure, soit 1 430,22 euros bruts mensuels pour 35 heures hebdomadaires.

LIVRET A : Relèvement de 25 % du plafond, le montant maximal de dépôt est porté à 22 950 euros.

TIMBRE : La lettre prioritaire passe de 0,60 à 0,63 euro et la lettre verte de 0,57 à 0,58 euro.

BIERE : Le demi pression va coûter plus cher, en raison de l'augmentation des droits d'accises. Selon les Brasseurs de France, il pourrait passer de 2,60 euros à 3 euros. Bercy a calculé une hausse de 5,5 centimes pour 25 cl.

REDEVANCE TV : Elle passe à 131 euros en métropole (+ 6 euros) et à 85 euros en outre-mer (+ 5).

ENERGIE : Le gaz augmente de 2,4 %, l'électricité de 2,5 %.

RATP : Hausse moyenne de 2,4 %, avec des différences selon les forfaits. Le pass Navigo deux zones passe à 65,10 euros, le carnet de 10 tickets à 13,30 euros. Le ticket à l'unité reste à 1,70 euro.

TAXIS: le prix de la course majorée de 2,6 %.

EMPLOI A DOMICILE: Les particuliers employeurs vont payer leurs cotisations patronales sur la base du salaire réel et non plus sur une assiette forfaitaire. En compensation, baisse de 0,75 euro par heure travaillée.

SANTE: Le remboursement de l'IVG passe à 100 % pour toutes et la pilule devient gratuite pour les jeunes de 15 à 18 ans.

ALLOCATIONS: Le Revenu de solidarité active (RSA) passe à 483 euros pour une personne seule sans enfant, 724 euros pour un couple sans enfant.

Revalorisation de 2,1 % des plafonds de ressources ouvrant droit aux prestations familiales. Par exemple, le plafond pour la Paje (prestation d'accueil du jeune enfant) est porté à 46 014 euros (annuels) pour un couple avec un enfant et deux salaires. Les prestations familiales sont revalorisées au 1er avril.

Revalorisation forfaitaire de 2,15 % des APL (aides personnelles au logement).

EMPLOI D'AVENIR: Mise en œuvre des "emplois d'avenir professeur" destinés à des étudiants boursiers venant de zones défavorisées et désirant devenir enseignant. Les bénéficiaires travaillent à temps partiel et perçoivent en moyenne 900 euros par mois.

IMPOT SUR LE REVENU (sur les revenus 2012) :

- barème gelé pour la deuxième année consécutive, ce qui s'apparente à une hausse d'impôt de près de 2 % pour les contribuables, mais une décote permettra d'épargner 7,4 millions de personnes modestes.

- avantage fiscal lié au quotient familial plafonné à 2 000 euros par demi-part supplémentaire, contre 2 336 euros auparavant.

- plafonnement des niches fiscales: les réductions ou crédits d'impôts liés à une vingtaine de niches (emploi d'un salarié à domicile, garde d'enfant, travaux du logement en faveur du développement durable, immobilier locatif...) limitées à 10 000 euros par foyer fiscal.

- taxe à 75 % pour la part des revenus d'activité supérieurs à un million d'euros par an et par contribuable.

IMMOBILIER :

- le "Scellier" pour les investisseurs achetant des logements neufs pour les louer est remplacé par le "Duflot", aux conditions plus strictes mais assorti d'une réduction d'impôt plus intéressante, de 18 % sur neuf ans, calculé sur un investissement maximal de 300 000 euros.

AUTOMOBILE: les véhicules émettant entre 135 et 140 grammes de CO 2 /km sont désormais taxées à hauteur de 100 euros. Actuellement, le malus s'applique à partir de 141 g/km.

Le malus pourra atteindre jusqu'à 6 000 euros pour les modèles émettant plus de 200 g/km.