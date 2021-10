CDG Express : quatre élus franciliens exigent des

Patrick Septiers (Seine-et-Marne), Stéphane Troussel (Seine-et-Saint-Denis), Christian Favier (Val-de-Marne), et Marie-Christine Caveechi (Val-d'Oise) exigent des garanties sur l'impact des travaux puis l'exploitation de la liaison Roissy-Paris du CDG Paris Express.

Cette réaction fait suite à la décision de la ministre des Transport, Elisabeth Borne, de lancer le contrat concession du CDG Expess.

Les élus dénoncent un « simulacre de concertation » durant les quinze derniers jours « et sans que tous les élus concernés n'aient été reçus ».

En effet, les financements du contrat de plan Etat-Région pour 2019 « ne sont pas au rendez-vous et madame Borne semble conditionner l'amélioration de transports des 900 000 usagers quotidiens du RER B à la réalisation de ce transport ». Transport qui « ne concernera hypothétiquement que 20 000 usagers occasionnels ».

La question de savoir si les investissements pour les transports du quotidien seront effectivement réalisés préoccupe les élus, comme les impacts des travaux puis l'exploitation du CDG Express sur la régularité du RER B et sur l'environnement des habitants de la Seine-et-Marne à la porte de la Chapelle.

La pertinence du projet « à l'heure du développement des transports électriques autonomes, des routes connectées, ou des bus à haut niveau de service » est aussi posée par ces élus.

« En plein “Grand Débat”, le Gouvernement continue à rester sourd aux besoins des habitants et aux alertes des élus de terrain », déplore le collectif, qui ajoute que « sans ces garanties, nos collectivités ne participeront à aucune avancée opérationnelle sur le CDG Express ».

Didier Kling, président de la CCI Paris Île-de-France

« Nous sommes très favorables au CDG Express »

« Il faut que l'on puisse, en atterrissant le matin à Roissy, rejoindre le centre ville en 20 minutes. Les élus locaux s'alarment, craignant d'avoir d'un côté le train des riches, excusez-moi du terme, et de l'autre le train des pauvres. (...) Réunir dans le même train les touristes et touristes d'affaires, d'une part, et ceux qui vont au travail, d'autre part, n'est pourtant pas une bonne solution. Ce sont deux populations différentes. Il faut les séparer, en ayant bien évidemment le même respect pour l'une et pour l'autre.

Je trouve que la solution adoptée par le CDG Express est tout à fait pertinente, puisque les financements sont totalement indépendants. Si on décidait d'arrêter le CDG Express, il n'y aurait pas un centime de plus pour le

RER B. Au contraire, les 500 millions de travaux prévus pour le CDG Express vont permettre de rénover les infrastructures du RER qui en ont bien besoin. »