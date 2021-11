CDG Express : des travaux avant les JO, ouverture reportée fin 2026

L'exécutif a fait part de son choix lors d'un comité de pilotage de “l'axe nord” – le faisceau de voies ferrées au nord de Paris – chez le préfet de région, a expliqué le vice-président d'IDFM, Grégoire de Lasteyrie. A l'origine, le calendrier adopté en 2019 par l'alors ministre des Transports, Elisabeth Borne, prévoyait une ouverture du CDG Express fin 2025, mais il a été mis à mal par la pandémie de Covid-19 et des péripéties judiciaires.

Depuis, deux scénarios avaient été échafaudés : le premier reportait le gros des travaux après les JOP de 2024, pour une ouverture de l'ouvrage vers 2028 ; le second concentre les chantiers en 2023, avec un objectif de mise en service fin 2025, et c'est celui qui a été choisi. Mais pour M. de Lasteyrie, le Gouvernement s'est fourvoyé. « Des deux scénarios, aucun ne nous convenait parce qu'ils ne prenaient pas en compte la continuité du service public », a-t-il déclaré. « Nous regrettons la décision du Premier ministre. (...) Nous considérons que c'est un passage en force du Gouvernement, qui sacrifie 1,6 million de passagers des transports du quotidien », les usagers du RER B et des trains du banlieue des faisceaux nord et est.