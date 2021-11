CCI94 : Rez’94 “Nos villes nos commerces”

En avril 2021, la CCI Val-de-Marne lançait le REZ’94 “nos villes nos commerces” à destination des professionnels des collectivités en charge du commerce : managers de ville et élus. Ce réseau départemental s’inscrit dans la démarche portée par la Métropole du Grand Paris qui souhaite soutenir les collectivités dans leurs actions de dynamisation du commerce de proximité. Il a pour objectif de favoriser les synergies et les bonnes pratiques entre managers au travers un programme élaboré au fil de l’eau selon les attentes de ses adhérents.

Le Rez’94 se veut avec un ADN local et expérimental. Depuis le mois d’avril un programme sous différents formats, à la fois en distanciel et présentiel, propices aux échanges et impulsant une dynamique d’intelligence collective a été proposé aux managers qui en sont à la fois acteurs et bénéficiaires : atelier co-développement au sein d’une collectivité ; réunion d’information sur des thématiques liées au commerce : ex "Digital et marketing territorial outils de valorisation des villes et du commerce" ; expérimentation de nouveau concept : Rez’flash étude “live” d’une polarité commerciale d’une collectivité grâce à l’expertise des membres du réseau ainsi que celle de conseillers de la CCI Val-de-Marne et de la CMA du Val-de-Marne.

Aujourd’hui le réseau compte une vingtaine de villes adhérentes qui ont pu participer au premier rdv commerce du Rez’94 qui s’est déroulé dans les locaux de la CCI94.Cette rencontre avait comme fil rouge le panorama du territoire du Val-de-Marne, ses spécificités en termes de commerce et de consommation.