CCI store aide les TPE/PME à attirer les jeunes talents

Selon l'étude de Bpifrance Le Lab intitulée “Attirer les talents dans les PME et les ETI” 83 % des PME et ETI ont des difficultés de recrutement, dont 46 % des difficultés sérieuses pouvant impacter sensiblement la progression du chiffre d'affaires.

Pourtant, comme son nom l'indique, une petite entreprise présente des circuits de décisions raccourcis, à taille humaine, par rapport à ce que l'on retrouve dans les grandes entreprises.

« Pour les jeunes diplômés, rejoindre une PME ou une TPE peut permettre de profiter de la flexibilité et de l'ambiance souvent familiale de ce type d'entreprise », confirme Isabelle Galois-Faurie, enseignante-chercheuse et professeure affiliée à Grenoble Ecole de Management.

La collaboration avec les autres salariés et même le directeur est souvent plus facile pour cette même raison. Cela peut donc offrir aux employés l'opportunité d'acquérir des responsabilités plus importantes que s'ils étaient au sein d'un grand groupe et leur permettre de développer une certaine polyvalence.

Pour être visibles sur le marché du travail et attirer les meilleurs profils, les entreprises ont donc intérêt à développer leur marque employeur.