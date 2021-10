CCI Paris : un Forum de l'alternance 100 % digital

Pour leur 25e édition, le Forum de l'alternance fait le choix d'un événement numérique, dans le contexte de l'épidémie de grippe carabinée que l'on sait. L'organisation propose un accompagnement « clé en main » pour les acteurs de l'emploi qui se lancent pour la première fois dans un salon numérique.



Le temps fort de l'emploi en Île-de-France



Ce rendez-vous a acquis une certaine renommée et les organisateurs le présentent comme « le temps fort de l'emploi en Île-de-France, accueillant chaque année plus de 15 000 jeunes et 90 exposants ». Organisé par la CCI Paris, la Ville de Paris, la Cité des Métiers, Pôle Emploi, la Direccte et la Région Île-de-France, le forum a pour objectif de promouvoir l'alternance et l'apprentissage et de finaliser de vrais recrutements, dans de nombreux secteurs

Au programme seront proposés des stands virtuels de recruteurs et de centres de formation, des conférences et des ateliers en ligne, une valorisation des offres de contrats, des speed-meetings et une CVthèque.



Une réelle opportunité pour les étudiants



Le forum est multisectoriel et mobilise des candidats aux profils variés. Tous les ans, près de 90 % des exposants rencontrent des profils adaptés à leurs besoins, du CAP au Bac+8. Pour les jeunes, le Forum de l'alternance est l'occasion de rencontrer les principaux acteurs de l'alternance - recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l'orientation et à l'emploi - et de construire un véritable projet d'apprentissage ou de professionnalisation. Quelques jours avant le salon, les candidats peuvent visiter les stands et consulter les offres d'alternance ou de formation, préparer leurs candidatures et leurs demandes d'entretiens avec les exposants, s'inscrire aux conférences et aux ateliers d'accompagnement.

Durant la période officielle du salon, une opportunité est donnée aux candidats de passer leurs entretiens sur rendez-vous, par téléphone, chat ou visioconférence, et également participer aux conférences et aux ateliers d'accompagnement.

Ouverture des pré-inscriptions pour les candidats dès le 7 septembre.

Pré-ouverture du forum le 17 septembre avec possibilité de consulter les offres.

Forum de l'alternance en ligne sur www.forum-alternance.fr

Plus d'informations sur www.entreprises.cci-paris-idf.fr