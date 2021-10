CCI Paris Ile-de-France : soirée Clubs et Réseaux

Il s’agit pour elle « de renforcer, dans une dynamique interdépartementale, son action collective auprès de ses adhérents et permettre ainsi de favoriser les échanges d’expérience ». La première soirée Clubs et Réseaux a été l’occasion d’organiser un « Flash Business Meeting » destiné à développer les relations d’affaires entre les différents entrepreneurs franciliens. Afin d’apporter aux chefs d’entreprise des solutions concrètes pour s’adapter aux évolutions constantes du monde des affaires, une conférence a eu lieu sur le thème « L'entreprise agile : concept ou nécessité ? ». Elle a notamment traité des clés et des outils capables d’entretenir et de développer ses réseaux, en France et dans le monde.