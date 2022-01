CCI Paris Ile-de-France : appel à projets pour l’année de la Gastronomie

Afin de soutenir les initiatives de valorisation de la gastronomie dans la Région, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Ile-de-France lance en ce début d’année 2022 un appel à projets. Les projets sélectionnés bénéficieront du label Année de la Gastronomieet les meilleurs d’entre eux obtiendront également un soutien financier de l’Etat compris entre 10 000 et 50 000 euros. Ce concours se décline en quatre grandes thématiques basées sur les plats de saison :

L’hiver de la gastronomie engagée et responsable : 28 projets ont été labellisés pour la saison hiver et 18 projets recevront une aide financière pour leur réalisation.





Le printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante : l'appel à projets de la saison printemps ouvre le 15 janvier. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 février 2022.



L’été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble : la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 mai 2022.



L’automne des producteurs : la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 août 2022.

S’il y a quatre appels à projets différents, la CCI rappelle qu’un même porteur de projet peut se présenter dans plusieurs catégories et ainsi être lauréat à plusieurs reprises pour des projets distincts. Afin de départager les différents projets, le jury examinera leur capacité à rassembler un large public, à sensibiliser aux enjeux du secteur de la gastronomie, à contribuer à la diffusion des savoir-faire locaux et artisanaux ou encore à faire rayonner la culture et le patrimoine gastronomique français du projet présenté.