CCI Île-de-France : Les chefs d'entreprise appelés à élire leurs représentants

Porte-parole et représentants des entreprises auprès des Pouvoirs publics et des collectivités locales, les CCI contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations dans l'ensemble des secteurs de l'activité économique de la région d'Île-de-France, l'industrie, les commerces et les services.

Pour Jean-François Carenco, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris,

« il est important, dans une démocratie comme la nôtre, d'aller voter, de choisir ses représentants du monde économique, ceux qui, pour nous, vont décider et appliquer les grandes orientations économiques de notre région ».

Les listes d'union Unipec

Animés par la volonté de conjuguer leurs expertises et de créer des synergies opérationnelles, le Medef, la CGPME et des fédérations professionnelles de Paris et de la région Île-de-France, – 140 au total –, réunis au sein de l'Union intersyndicale pour les élections consulaires (Unipec) – créée en 2014 –, proposent des listes de candidats représentatifs de tous les métiers et de toutes les catégories d'entreprises.

Pour ces élections consulaires, l'Unipec présente des groupements de candidats aux deux scrutins, représentants à la CCI de Paris Île-de-France, aux CCI départementales, et des délégués consulaires. Ces listes Unipec se présentent sous le slogan « En avant l'entreprise ! Soyons entrepreneurs pour notre département et l'Île-de-France ».

Ces candidats sont mobilisés pour une double ambition : « développer les services aux entreprises et, pour les entrepreneurs dans les territoires, faire gagner la région Île-de-France et ses entreprises dans la compétition internationale, en lui assurant la première place en Europe ».

Les listes Unipec dans les départements sont constituées de candidats issus de tous les secteurs et de tous les métiers avec un chef de file. Ces derniers sont Dominique Restino pour Paris, Patrick Ponthier pour les Hauts-de-Seine, Danielle Dubrac pour la Seine-Saint-Denis, Gérard Delmas pour le Val-de-Marne et Frédéric Vernhes pour le Val-d'Oise.

Avec ses listes, l'Unipec s'adresse à 440 000 électeurs, chefs d'entreprise et mandataires, répartis en six catégories (Commerce de 0 à 9 salariés, commerce de plus de 10 salariés, industrie de 0 à 49 salariés, industrie de plus de 50 salariés, services de 0 à 9 salariés et services de plus de 10 salariés).

Le dépouillement

Le dépouillement aura lieu entre le 7 et le 9 novembre et les résultats publiés le 10 novembre, pour une installation des Chambres de commerces et d'industries le 23 novembre au plus tard.