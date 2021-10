CCI France opte pour Qwant

Pierre Goguet, président de CCI France, et Eric Leandri, PDG de Qwant, viennent de signer un protocole d'accord à cet effet mercredi 19 décembre.

« Nous souhaitons promouvoir l'innovation française et suivre des principes qui nous tiennent à cœur : le respect de la vie privée, la neutralité du web et la sécurité des données », a souligné Pierre Goguet.

Comme plusieurs ministères et services de l'État dont la Direction générale des entreprises (DGE), l'Assemblée nationale, des PME et grandes entreprises ou encore des collectivités locales dont la région Ile-de-France, le département de la Drôme ou la ville de Rennes, CCI France a fait le choix de la sécurité des données et du respect des données personnelles en optant pour le #SwitchtoQwant.

C'est aussi l'occasion de saluer l'arrivée de l'appli Qwant sur CCI Store (lire encadré) et d'engager des coopérations afin de mieux accompagner les dirigeants d'entreprise au numérique et en particulier en matière de sécurité et de confidentialité des données.

Ainsi, pour Éric Léandri, « c'est une fierté que d'annoncer ce partenariat avec CCI France qui fédère et anime le réseau des Chambres de commerce et d'industrie. Les CCI sont des accélérateurs de croissance pour les entreprises et les territoires. Le respect des données personnelles et la sécurité des données devraient être placés au centre des logiques de développements à venir ».