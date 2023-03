CCI France : nomination d’Emma Delfau et d’Anthony Valentini

Anthony Valentini a été nommé, mercredi 1er mars, directeur général de CCI France. Dans le même temps, Emma Delfau est devenue la nouvelle directrice générale adjointe. Ces nominations ont été annoncées par le président de CCI France Alain Di Crescenzo, qui a indiqué qu’elles « signent l’accélération de la dynamique du réseau des CCI au service des entreprises, des apprenants et des territoires ».

« Feuille de route stratégique » du réseau CCI

Dans un communiqué, la CCI a expliqué que « ces nominations s’inscrivent dans les ambitions portées par le président de CCI France de positionner le réseau des CCI en première ligne dans l’accompagnement des entreprises, de concrétiser sa feuille de route stratégique, et d’accélérer sa transformation pour bâtir une interface robuste entre l’État et le réseau des CCI ».

Portraits

Anthony Valentini est depuis plus de 15 ans étroitement associé aux grands enjeux du développement économique des territoires. Après avoir été directeur de cabinet du président de la CCI de Toulouse, durant trois ans, il a dirigé la CCI Vendée de 2016 à 2022 et le groupe CCI Nantes Saint-Nazaire entre 2019 à 2022. En parallèle de ses fonctions, Anthony Valentini a à partir de janvier 2022 tenu la plume du plan stratégique national du réseau des CCI. Auparavant, il a travaillé au sein du cabinet Deloitte autour des enjeux de performance des organisations publiques. Agé de 39 ans, il est diplômé d’Histoire et de Sciences Politiques, et succède ainsi à Bernard Falck, qui était directeur général de CCI France depuis 2015 et qui a fait valoir ses droits de retraite.

Emma DELFAU a occupé durant 15 ans différentes fonctions au sein du ministère de l’Economie à Bercy, avec comme fil directeur le développement économique des entreprises. Son dernier poste en tant que cheffe du service Tourisme, Commerce, Artisanat, Services au sein de la Direction générale des entreprises (DGE), lui a fait suivre plus particulièrement les projets du réseau des CCI et lui a donné l’envie de le rejoindre pour y concrétiser les objectifs portés par la nouvelle mandature. Auparavant, Emma a été sous-directrice du tourisme à Bercy, de 2014 à 2019, et cheffe du bureau de l’énergie et l’environnement à la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) entre 2011 et 2014. Agée de 41 ans, Emma est ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, et devient donc directrice générale adjointe de CCI France.