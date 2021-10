CCI France et le Medef saluent le plan massif de soutien aux entreprises

Les représentants des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et du syndicat patronal majoritaire semblent satisfaits de la réponse gouvernementale à la crise sanitaire que l'on traverse. « La décision de créer un fonds de solidarité nationale pour aider les petites entreprises, les micro-entrepreneurs et les indépendants, afin d'aller plus loin que les reports de charges qui pourraient s'avérer insuffisants dans cette situation, était une demande forte du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Je me félicite de cette décision. Il est en effet très important qu'outre les salariés couverts par l'activité partielle les entrepreneurs puissent être massivement soutenus », indique Pierre Goguet.

Sur la même longueur d'ondes, Geoffroy Roux de Bézieux a salué l'initiative gouvernementale sur twitter et à nos confrères de France télévision. « Le Medef avait demandé un plan massif pour qu'aucune entreprise ne tombe en faillite et qu'aucun salarié ne perde son emploi. Avec le plan a 300 Md et le chômage partiel étendu, les réponses sont à la hauteur », a-t-il tweeté.

De fait, le montant total des aides directes (45 milliards d'euros) paraît à la hauteur du défi auquel notre économie est confrontée.

Ce fonds de solidarité, a précisé le ministre de l'Economie, concernera « tous ceux qui ont perdu entre mars 2019 et mars 2020 70 % de leur chiffre d'affaires, et leur garantira un filet de sécurité (…) 1 500 euros, c'est le tarif de base qui sera garanti sous forme forfaitaire à toute entreprise qui rentrerait dans ce champ ».

Parallèlement à ce plan massif, le réseau des CCI est pleinement mobilisé auprès des 3 millions d'entreprises qu'il représente par :

- la mise en place dans tous les territoires, de cellules d'accompagnement des entreprises (lignes téléphoniques et mails uniques dans chaque CCI). Chaque entreprise pourra bénéficier des conseils des CCI et être orientée vers les bons services et les bons formulaires pour bénéficier des aides ;

- le maintien d'une activité minimale dématérialisée pour l'accomplissement des formalités administratives considérées comme essentielles ;

- l'évaluation au quotidien de l'impact du coronavirus sur l'activité économique ;

- la diffusion régulière de l'information et des consignes sanitaires aux entreprises.

« Nous ne laisserons aucune entreprise seule sur le bord de la route », conclut Pierre Goguet. De son côté, le Medef a aussi instauré de nombreux mécanismes d'information et de soutien. Malgré toutes les mesures mises en place pour freiner la crise économique induite par le covid-19, la France va toutefois plonger dans la récession, a affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire qui envisage un recul du PIB de 1 %.