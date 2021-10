CCI Business : une plateforme dédiée aux investissements du Grand Paris

Les projets du Grand Paris représenteraient environ 108 milliards d’euros d’investissements supplémentaires à l’horizon 2030. Ils ouvrent des opportunités de marchés importantes pour les TPE/PME et ETI.

Il s’agit en effet d’informer les entreprises sur les projets d'investissements (transport, logement, aménagement, smart city…), suffisamment en amont des futurs appels d’offres. À partir des informations fournies à la CCI Paris Île-de-France par les maîtres d’ouvrage, les investissements les plus accessibles aux entreprises sont mis en ligne sur le portail web. Comme le précise la CCI, « ces dernières peuvent ainsi détecter les opportunités de chantiers, identifier les compétences techniques nécessaires et ainsi renforcer leurs atouts pour aborder les appels d’offres dans les meilleures conditions. Les fédérations professionnelles concernées, qui avaient appelé en octobre dernier à la création de cette plateforme vont, quant à elles, contribuer fortement au développement de la plateforme en incitant leurs adhérents à la rejoindre. »

CCI Business se déploiera tout au long de l’année 2016, afin d’optimiser l’intégration des TPE/PME et ETI aux chantiers du Grand Paris et de permettre aux premiers maîtres d’ouvrage ayant adhéré à la plateforme (EPA Paris-Saclay, RATP, SGP, SNCF Réseau et RTE) de l’alimenter progressivement.