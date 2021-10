CCI Business Grand Paris : saison 4

Pour cette quatrième saison, CCI Business Grand Paris développe un dispositif innovant pour permettre à l'ensemble des entreprises franciliennes – petites, moyennes et grandes – de bénéficier directement des opportunités de marchés que représentent les quelque 100 milliards d'euros d'investissements liés aux projets du Grand Paris et des JOP 2024.

Les 1 137 PME déjà inscrites sur la plateforme ccibusiness-grandparis.fr (lire encadré) bénéficient d'un parcours d'accompagnement avec un référent CCI Business Grand Paris qui les suit dans la durée.

La plateforme ccibusiness-grandparis.fr Cette plateforme favorise l'accès des PME aux marchés du Grand Paris et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en donnant de la visibilité sur les investissements des grands donneurs d'ordre, réunit aujourd'hui plus de 1 664 entreprises dont 1 137 PME franciliennes. Les principaux acteurs économiques indispensables à la réalisation du Grand Paris sont associés au dispositif par la CCI Paris Ile-de-France : 13 maîtres d'ouvrage(1), 17 fédérations professionnelles(2), deux organisations patronales(3) et 11 banques(4). CCI Business Grand Paris bénéficie également du soutien de la Région Ile-de-France via des fonds européens. 1- CDC Habitat, Citallios, Enedis, EpaMarne, EPA Paris-Saclay, Grand Paris Aménagement, Groupe ADP, RATP, RTE, Société du Grand Paris, SNCF Réseau, Solideo, Ville de Paris.

2- Federec Région Parisienne, FFB Grand Paris, FFB Région Ile-de-France, FFB Ile-de-France Est, FFDM, FIB, Fieec, FIF, FIM, Fnade, FNAIM Grand Paris, FNBM, FPI Ile-de-France, FRTP Ile-de-France, Fédération Scop BTP Ile-de-France, Unicem Ile-de-France, Untec.

3- CPME Paris Ile-de-France et Medef Ile-de-France 4- Crédit Agricole Île-de-France, BNP Paribas, Société Générale, Caisse d'Epargne Île-de-France, Banque Populaire Rives de Paris, LCL, Arkéa, Banque Populaire Val de France, Bred, la Banque Postale et Crédit Mutuel - CIC

La CCI Paris Ile-de-France met l'accent sur la préparation des PME pour qu'elles soient dans les meilleures conditions pour répondre aux marchés. Elle oriente par ailleurs les petites entreprises vers des opérateurs tiers.

Les rencontres maîtres d'ouvrages – PME

Le dispositif CCI Business Grand Paris tire sa force de son positionnement régional et de sa capacité à mailler le territoire en proximité, grâce à l'implication des CCI départementales et territoriales. Une vingtaine de rencontres, entre maîtres d'ouvrages et PME, et d'ateliers techniques sont organisés chaque année.

Didier Kling, président de la CCI Paris Île-de-France et Stéphane Ferrer, animateur de la matinée. © A.P.

La Solideo a rejoint les partenaires de CCI Business Grand Paris. Le dispositif peut ainsi être décliné pour permettre aux entreprises de se préparer aux enjeux et se positionner sur les opportunités business des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Comme le souligne Didier Kling, président de la CCI Paris Île-de-France, « En 2019, nous souhaitons reprendre ce système qui fonctionne et le décliner pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : anticiper les futurs appels d'offres, accompagner individuellement chaque PME, faciliter leur accès au financement bancaire et les mettre en relation avec les maîtres d'ouvrage. Notre objectif est également d'encourager la mise en réseau des PME entre elles, et leur permettre de se regrouper pour qu'elles puissent répondre à des marchés publics qui demandent des compétences transversales. »

Pour cette quatrième saison, CCI Business Grand Paris va porter ses efforts sur la visibilité des projets des maîtres d'ouvrages et les accompagner dans leurs besoins de sourcing et d'innovation.

Plusieurs rencontres sont d'ores et déjà programmées, avec l'EPA Marne en avril sur leurs projets de ville durable, avec Citallios en juin sur le projet de la ZAC Rouget-de-Lisle à Poissy et avec le Groupe ADP au second semestre sur le projet de Terminal 4 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Enfin, une convention pour favoriser les courants d'affaires entre grands-comptes et entreprises clôturera l'année.

Stéphane Fratacci, directeur général de la CCI Paris Île-de-France. © A.P.