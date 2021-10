CCI Business Grand Paris : l'accès des PME à la commande publique

La plateforme CCI Business Grand Paris a atteint sa taille critique avec Enedis, Epamarne, Epadesa, Paris Aéroport et la Ville de Paris qui rejoignent l'EPA Paris-Saclay, la RATP, RTE, la Société du Grand Paris et SNCF Réseau. Elle enregistre le même engouement du côté des entreprises, avec 680 structures inscrites à ce jour, surtout issues du secteur de la construction, mais aussi de l'énergie, des télécoms…

Sous la présidence de Didier Kling, président de la CCI Paris - Île-de-France, en présence de Yannick Imbert, préfet, secrétaire général pour les affaires régionales d'Ile-de-France, l'ensemble des 14 fédérations professionnelles, le Medef et la CPME Île-de-France, se sont réunis dernièrement pour tirer un premier bilan et faire une projection des actions à conduire en 2017 pour favoriser et multiplier les opportunités d'affaires entre PME et donneurs d'ordre.

Pour faciliter l'accès des entreprises aux opportunités de marchés exceptionnelles que représentent, pour l'économie régionale les 108 milliards d'euros d'investissements supplémentaires liés aux projets du Grand Paris, la CCI Paris - Île-de-France a lancé ce dispositif innovant qui s'appuie à la fois sur une plateforme digitale et un réseau de conseillers dans les départements. CCI Business Grand Paris permet ainsi d'informer les entreprises sur les futurs chantiers bien en amont de la publication des marchés, de les mettre en relation avec les donneurs d'ordre partenaires et d'élargir le sourcing des maîtres d'ouvrage, en accompagnant les entreprises dans les différentes étapes de la démarche de réponse aux appels d'offres, avec une offre de services dédiée.

Comme le souligne Étienne Guyot, « Vitrine des projets d'investissements du Grand Paris, le dispositif est très attractif car il permet le rapprochement entre les entreprises et les maîtres d'ouvrage, accélère les procédures et crée une spirale vertueuse fondée sur l'accès à l'information et l'émulation. »

Cette année, face à l'accélération des appels d'offres et à la diversité de leur nature et de leur montant, la CCI Paris - Île-de-France prévoit d'étendre les rencontres avec les donneurs d'ordre dans les territoires pour toucher au plus près les entreprises franciliennes, PME – ETI en particulier, et favoriser les échanges dans une relation BtoB.

Par ailleurs, la CCI Paris - Île-de-France préparera davantage les entreprises à répondre aux exigences des appels d'offres au plan technique, financier, organisationnel et commercial. Cet axe sera développé avec le lancement dès le mois avril d'une offre de services à destination des PME – PMI pour les aider à se positionner sur les marchés.