Cauval Industries va déposer le bilan de deux de ses filiales

La première, Atmospheres Interiors, produit des canapés d'entrée de gamme et la seconde, OC Management, est une société de services support. Les procédures, présentées dernièrement en comité d'entreprise, concernent 530 salariés employés sur les sites de Lognes (Seine-et-Marne), de Mantes-la-Jolie (Yvelines) et de Bar-sur-Aube (Aube). Ce dernier serait le plus touché puisque quelque 350 de ses 700 salariés sont sous le coup de la procédure.



A ce stade, la direction n'évoque ni licenciements ni suppressions de postes. « On peut s'attendre à ce que le Tribunal de commerce autorise la poursuite de l'activité et à ce que le dépôt de bilan favorise la recherche de solutions », a expliqué un porte-parole du groupe.



En janvier dernier, son vice-président-directeur général, Gilles Silberman, conscient de la situation déclarait s'attendre « à une année très compliquée » et mettait en avant « une perte de chiffre d'affaires parce que l'ameublement n'est pas une priorité du consommateur ». Depuis trois mois, les commandes ont chuté de 60 à 90 %.