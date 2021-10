Inspiré d'une initiative qui a fait ses preuves depuis cinq ans en région Aquitaine et Midi-Pyrénées, Clé (Caution locative étudiante), ce nouveau dispositif doit permettre de proposer rapidement une caution solvable aux étudiants qui, en raison de leur situation familiale ou personnelle, ne peuvent en fournir lors de leur recherche, et ce pour une année universitaire complète, soit 10 mois. La caution locative étudiante vise prioritairement les étudiants issus de familles monoparentales, (le plus souvent deux cautions sont alors exigées), les étudiants isolés et les étudiants étrangers. Pour cautionner cette garantie, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ( MESR) s'engage à hauteur de 300 000 euros, la Caisse des dépôts et consignations a été sollicitée sur le même montant et le Crédit coopératif, opérateur du dispositif, à hauteur de 4 millions d'euros.



La réaction de la FNAIM

La FNAIM "salue cette initiative, empreinte de pragmatisme et le bon sens". La caution a, de longue date, fait la preuve de son efficacité. Il est toutefois à regretter que la ministre entende réserver cette garantie à une certaine catégorie d’étudiants : ceux qui ne sont pas en mesure de présenter une caution personnelle de leurs parents parce qu’ils sont en situation isolée, étrangers ou issus de familles monoparentales. Une telle sélection n’est-elle pas discriminatoire ? s’interroge Jean-François Buet,président de la FNAIM, qui propose d’étendre cette caution aux étudiants de familles « biparentales » modestes ou très modestes.