Catherine Muyl rejoint le bureau parisien de Taylor Wessing

Elle se concentre sur l’accompagnement des clients, tant en conseil qu’en contentieux en matière de brevets. Son expertise vient compléter l’offre de Taylor Wessing dans le domaine de la propriété intellectuelle. Catherine rejoint ainsi avec Alice Berendes, une collaboratrice senior, le département PI et plus particulièrement l’équipe de Dominique Mallo, associée spécialisée en marques, qui compte déjà deux collaborateurs.



Diplômée d’une double maîtrise en droits français et anglais (London King's College - Paris I) et d’un DEA Droit des affaires (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne), Catherine Muyl prête serment au Barreau de Paris en 1988. Elle débute alors sa carrière chez Giroux, Buhagiar & Associés (qui fusionne, en 1997, avec Stibbe, Simont, Monahan & Duhot), comme collaboratrice puis comme associée. Elle passe avec succès l’examen du Barreau de New York en 1994. Pendant 13 ans, elle monte et dirige, en tant qu’Of Counsel, le département Propriété intellectuelle et nouvelles technologies de deux cabinets américains, Jones Day (2001 - 2009) puis Morgan Lewis & Bockius (2009 - 2014).