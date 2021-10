CastaldiPartners et Kern & Weyl créent un partenariat stratégique : « Alliance IP »

« Alliance IP » est née de la volonté d'associer les forces de deux cabinets complémentaires pour répondre encore mieux aux besoins de protection, valorisation et défense du patrimoine immatériel des entreprises. « Alliance IP » accompagne ses clients des secteurs de la mode, des cosmétiques, de l'industrie pharmaceutique, de l'alimentaire, de l'automobile, de l'énergie, de l'informatique, de l'hôtellerie, du sport et des technologies innovantes en conseil et en contentieux dans tous les domaines de la propriété intellectuelle et industrielle en leur proposant des solutions pragmatiques et innovantes.

Tania Kern, Claire Weyl et Giulia Cortesi, associées fondatrices du cabinet Kern & Weyl, considèrent ce partenariat comme un atout majeur pour les clients : « Nous nous réjouissons de cette alliance avec le cabinet CastaldiPartners dont l'objectif est de leur apporter notre expertise en matière de propriété intellectuelle et de faire profiter à nos clients de toute l'étendue de l'expérience de CastaldiPartners dans les domaines du droit des affaires, en particulier du droit des sociétés, du droit du travail et de l'arbitrage. Le caractère international de notre cabinet de niche et son positionnement sur le marché franco-italien s'accordent parfaitement avec l'environnement de CastaldiPartners et ne pourra qu'être renforcé par cette alliance ! »

Enrico Castaldi, associé fondateur du cabinet CastaldiPartners ajoute : « Nous offrons à nos clients un large éventail de compétences ; la protection de la propriété intellectuelle nous faisait défaut. Nous apprécions les avocats de Kern & Weyl non seulement pour leurs capacités techniques, mais aussi pour leur perception des nouveaux besoins et des enjeux auxquels nos clients sont confrontés. . Cette alliance constitue donc une nouvelle étape importante du développement de CastaldiPartners. «

Le logo d'« Alliance IP » clin d'œil à l'univers des œuvres de l'artiste Sonia Delaunay, rappelle par les deux demi-cercles qui se font face la collaboration des deux structures, et en filigrane le I et le P d' ‘I P', le C de copyright et le design originel des rouages de l'univers technique. Ses couleurs sont inspirées par celles des identités graphiques de Kern & Weyl et de CastaldiPartners afin de joindre harmonieusement les univers visuels des deux structures.