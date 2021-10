Case Law Analytics noue un partenariat avec la Fédération Française de la Franchise

La legaltech en vogue Case Law Analytics, implantée à Paris dans l'incubateur géant Station F ainsi qu'à Nantes, vient d'annoncer qu'elle a noué un partenariat avec la Fédération Française de la Franchise (FFF) pour le développement d'un module concernant tous les contentieux liés aux contrats de franchise.

Grâce à l'expertise de la FFF et à la base de données qu'elle a constituée depuis de nombreuses années, ce module disposera du corpus de décisions le plus complet sur ce domaine et permettra aux franchiseurs comme aux franchisés d'évaluer le résultat d'une potentielle action en justice.

L'utilisation de ce module intégrant de l'IA favorisera par la même occasion un mode alternatif de règlement du différend (médiation, conciliation, procédure participative…), une voie particulièrement pertinente en cette période d'activité restreinte des tribunaux.

Cet outil sera proposé à un prix préférentiel aux adhérents de la FFF et sera accessible dès le mois de juin.