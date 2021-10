Case Law Analytics lance son label

Aujourd'hui, l'utilisation d'outils digitaux innovants par les avocats et les directions juridiques est devenue un atout qu'il est important de valoriser. « Il l'est d'autant plus qu'il existe une attente forte des clients qui, dans certains cas, en font même un critère de choix », souligne avec justesse Case Law Analytics.

Les récents sondages comme l'affluence croissante au salon des legaltechs en témoignent. Ainsi, selon l'enquête Wolters Kluwer 2020 “Avocats et juristes face au futur”, divulguée tout récemment, la technologie est définitivement devenue la clé du succès du secteur juridique. La crise du Covid a en effet montré que les solutions technologiques juridiques, qui permettent de travailler à tout moment et en tout lieu, et parfois d'éviter des contentieux long et coûteux, sont aujourd'hui essentielles à la continuité des activités, et sont devenues un critère essentiel de la part des clients.

C'est pour permettre à leurs clients cabinets d'avocats ou directions juridiques de mettre en avant la mise en place d'une démarche innovante que Case Law Analytics a lancé son label "Intelligence artificielle et Droit". En outre, la legaltech a souhaité souligner le savoir-faire français dont sa solution est le fruit en indiquant sur son label la mention "Made in France".