Cas pratique de l'Association française d'arbitrage à la Maison du barreau

Cette session sera validée au titre de la formation professionnelle continue pour 16 heures. Elle se tiendra de 8 h 30 à 18 h à la Maison du barreau (2, rue de Harlay, à Paris) les 14 et 15 avril.

Son tarif, pour les deux journées, incluant les deux déjeuners, est de 1 000 euros, pour les adhérents AFA et IEAM, et de 1 200 euros pour les non adhérents.

Programme des deux journées :

De la clause d'arbitrage à la saisine du tribunal arbitral

Du procès-verbal à l'audience

L'audience

De la sentence à l'exécution

Cette formation s'adresse aux avocats, experts, juristes, chefs d'entreprise, magistrats, professeurs ou toute autre profession : arbitres, conseils ou parties à l'arbitrage. Elle sera animée par Bertrand Moreau, président de l'AFA, Geneviève Augendre, présidente d'honneur de l'AFA, Noël Melin, secrétaire général de l'AFA, Michel Armand-Prevost, vice-président honoraire du tribunal de commerce de Paris, Denis Bensaude, avocat aux barreaux de Paris et New York, Christophe Dugué, avocat à la cour, Pierre Duprey, avocat au barreau de Paris, Antoine Fourment, avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles, Laurence Kiffer, avocat à la cour, Detlev Kühner, avocat au barreau de Paris, Jacques Pellerin, avocat à la cour, ancien avoué et Roland Ziade, avocat aux barreaux de Paris, Beyrouth et New York.

>>Inscription sur le site web de l'AFA, www.afa-arbitrage.com - Tél. : 01 53 77 24 31. Attention, la participation est limitée à 15 personnes.