Cas pratique de l'AFA en octobre 2016

Si cette formation approfondie sur l'arbitrage vous intéresse, veuillez vous inscrire sur le site internet de l'AFA. La participation étant limitée à 15 personnes, mieux vaut s'y rendre dès maintenant, même si la formation n'a lieu qu'à l'automne. Cette session sera validée au titre de la formation professionnelle continue pour 16 heures.

La formation se tiendra de 8h30 à 18h à la Maison du barreau 2, rue de Harlay à Paris les 10 et 11 octobre.

Son tarif, pour les deux journées, incluant les deux déjeuners, est de 1 000 euros pour les adhérents AFA et IEAM, et de 1 200 euros pour les non adhérents.

Programme des deux journées :

De la clause d'arbitrage à la saisine du Tribunal arbitral

Du procès-verbal à l'audience

L'audience

De la sentence à l'exécution

Cette formation s'adresse aux avocats, experts, juristes, chefs d'entreprise, magistrats, professeurs ou toute autre profession : arbitres, conseils ou parties à l'arbitrage.

Elle sera animée par Bertrand Moreau, président de l'AFA, Geneviève Augendre, présidente d'honneur de l'AFA, Noël Melin, secrétaire général de l'AFA, Michel Armand-Prevost, vice-président honoraire du Tribunal de commerce de Paris, Denis Bensaude, avocat aux barreaux de Paris et New York, Christophe Dugué, avocat au barreau de Paris, Antoine Fourment, avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles, Alexandre Job, directeur juridique du groupe Total, Laurence Kiffer, avocat au barreau de Paris, Jacques Pellerin, avocat au barreau de Paris, ancien avoué, et Roland Ziad, avocat aux barreaux de Paris, Beyrouth et New York.