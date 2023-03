CARVE : arrivée de Guillaume Froger en qualité d’associé

CARVE poursuit sa croissance en accueillant Guillaume Froger en tant qu’associé pour créer la pratique droit public des affaires. Il était auparavant Counsel au sein du cabinet Bredin Prat.

Guillaume Froger est un expert reconnu en droit public des affaires. Il assiste les entreprises et les personnes publiques dans la passation et l’exécution de contrats publics et les conseille sur l’ensemble de leurs problématiques réglementaires. Rompu aux affaires publiques, il accompagne également ses clients lors de grandes réformes législatives ou réglementaires touchant à leur secteur d’activité.

« Je suis ravi de rejoindre CARVE et de contribuer au développement d’un cabinet en pleine ascension. Les associés de CARVE sont talentueux, reconnus par leurs pairs et très appréciés de leurs clients. J’ai été séduit par leur enthousiasme et leur recherche constante de l’excellence. Construire et développer, à leurs côtés, une pratique de droit public des affaires est un défi exaltant ! », déclare Guillaume Froger.

« Guillaume est intervenu sur des opérations et contentieux majeurs. Il dispose d’une expertise de premier plan en droit public et connaît bien l’univers des affaires publiques. Nous nous réjouissons de son arrivée car au-delà des synergies évidentes entre nos matières, il partage pleinement les valeurs de CARVE. Il est fortement impliqué sur chaque dossier et attaché à créer avec les clients des liens durables et porteurs de sens », soulignent Romain Travade et Quentin Lancian.

Avocat au barreau de Paris depuis 2009, Guillaume Froger a été distingué parmi les « Best Lawyers » 2023 dans les catégories « droit public » et « droit administratif ». Avant de rejoindre CARVE, il a exercé pendant près de 12 ans au sein du cabinet Bredin Prat. Il est diplômé de Sciences Po Paris(Master Affaires Publiques) et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Master 2 Professionnel Contentieux Public).