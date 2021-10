Carte Navigo gratuite pour les + de 65 ans

Cette mesure devrait concerner environ 200 000 Parisiens à partir de juin prochain.



"Pourquoi cette aide ? D'abord parce qu'il faut pousser à aller vers les transports en commun. Et deuxièmement, parce que les seniors parisiens sont très actifs", a expliqué la Maire de Paris au micro de France Bleu Paris mercredi 10 janvier.



"Ils s'occupent, pour un certain nombre d'entre eux, de toute leur famille (…) et en plus, ils sont très présents dans le bénévolat parisien (…) Ils ont besoin de cette mobilité et je pense que cette aide va être quelque chose d'important pour notre ville, pour la dynamique citoyenne de notre ville", a ajouté Anne Hidalgo.