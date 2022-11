Carte familles nombreuses : du changement en 2023

Avec l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire de voyageurs, le ministère chargé des Transports va désormais prendre en charge la délivrance des cartes familles nombreuses. Pour l’accompagner, il a d’ailleurs choisi de confier sa gestion à l’imprimerie nationale IN Groupe, société anonyme détenue à 100% par l’Etat, expert dans la protection et la sécurité des identités et des données personnelles. L’Union nationale des associations familiales (Unaf) a également été associée à la conception de ce nouveau service.

Une gestion de la carte 100 % en ligne

A partir du 2 janvier 2023, le processus sera donc dématérialisé. Ainsi les commandes de cartes s’effectueront directement sur le site www.carte-familles-nombreuses.gouv.fr, tout comme le suivi de son cycle de vie, les déclarations de perte et les demandes de renouvellement.

« Ce renouveau de la carte familles nombreuses répond à deux objectifs clairs, celui de faciliter le quotidien des familles et d’agir pour leur pouvoir d’achat, en simplifiant leur usage du train et en le rendant moins coûteux. Encore beaucoup trop de familles qui sont éligibles n’y ont pas recours. Le développement du ferroviaire a une grande place à prendre dans la transition écologique. Pour cela, il nous faut rendre le train plus accessible, notamment pour les familles avec plusieurs enfants, pour lesquelles la voiture est parfois le moyen de transport de référence. Cette carte, c’est un coup de pouce pour plus de déplacement en train », a déclaré Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports.

Conditions d’éligibilité inchangées

Créée en 1921, la carte familles nombreuses va donc changer de cap, mais ses conditions d’éligibilité, ainsi que ses niveaux de réductions associées, vont rester inchangés. Les frais de dossier, quant à eux, vont passer de 19 euros actuellement à 18 euros en 2023. Après instruction et validation du dossier, les cartes dématérialisées seront directement disponibles sur le portail, et les cartes physiques seront reçues par les bénéficiaires dans un délai d’une à trois semaines.

A noter que pour assurer le changement d’opérateur en garantissant l’intégrité des données transférées, l’actuel service de demande de carte de la SNCF sera fermé à partir du 5 décembre. Durant cette période de transition, les clients voyageant sur le réseau SNCF, avec une carte familles nombreuses arrivée à échéance entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023, ne seront pas verbalisés à bord des trains durant ces deux mois s’ils utilisent le tarif familles nombreuses.

La liste complète des partenaires de la carte familles nombreuses est disponible sur le site www.reductions-carte-familles-nombreuses.fr.