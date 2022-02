Carrossiers et experts s’allient contre les sinistres automobiles

Avec plus de 600 experts salariés, BCA Expertise est l’un des acteurs majeurs dans le domaine de l’expertise automobile. Un partenaire de choix pour la FNA, qui représente les entrepreneurs artisans de l’automobile. Ces deux acteurs ont signé un accord professionnel avec le double objectif de faciliter les procédures d’expertise et de réparation tout en tenant compte des évolutions technologiques automobiles, telles que l’intelligence artificielle, afin de fournir un service de qualité à tous les automobilistes.

Trois axes autour de la concertation

« L’objet de cette charte est de privilégier, à travers treize engagements, la concertation », confie Marie Françoise Berrodier, présidente de la branche carrosserie de la FNA. Présente lors de l’événement, elle assure que les problématiques essentielles ont été soulevées et que les pistes d’amélioration sont d’ores et déjà étudiées. La charte porte donc sur trois axes. D’abord, la mise à jour des accords professionnels de 2013 pour y intégrer les évolutions techniques digitales, environnementales et réglementaires ainsi que les nouveaux processus de réparation, de communication et de gestion. Ensuite, la charte comprend la création de groupes de travail afin d’améliorer les procédures et les outils du dialogue technique entre experts et réparateurs. Enfin, elle porte sur le déploiement de ces mesures en régions, tout en désignant des conciliateurs directement présents dans les territoires pour les mettre en pratique.

« Le succès de cette nouvelle charte repose sur sa mise en œuvre au quotidien par les réparateurs adhérents de la FNA et les experts de BCA Expertise », reconnaît Jean Prévost, le président de BCA Expertise. La charte co-signée par la FNA et BCA Expertise compte résoudre à l’amiable le plus de litiges possibles et éviter ainsi des procédures contentieuses longues et onéreuses.

La charte, côté bénéficiaire

L’automobiliste pourra, grâce à la charte, comprendre plus facilement le suivi de son sinistre. Pour les experts et les réparateurs, celle-ci permet ainsi d’intégrer les dernières évolutions technologiques liées à l’intelligence artificielle et de permettre à chaque profession de fixer ses prix, côté réparateur, ou d’évaluer les dommages, côté expert. Sans compter sur la clause supplémentaire prévue par la charte : les parties signataires ont intégré la gestion de crise dans les accords, afin d’agir rapidement et d’assurer la remise en état des véhicules, quelle que soit la situation.