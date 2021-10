Caroline Levesque, associée de Hoyng Rokh Monegier

Caroline Levesque a rejoint le cabinet en 2018, lors du rapprochement de Hoyng Rokh Monegier avec le cabinet Véron & Associés, spécialisé en contentieux des brevets. Au cours des 12 dernières années, elle s'est entièrement consacrée à ce contentieux dans divers domaines, notamment l'aéronautique, la cybersécurité, les médicaments, la chimie et la biotechnologie… Elle possède également une grande expérience en matière de marques et de dessins et modèles. Reconnue “Rising IP Star” par Managing IP, elle est titulaire de deux masters en propriété intellectuelle et a prêté serment en décembre 2007. Pour Benoît Strowel, managing partner Europe, « Levesque la promotion de nouveaux talents en qualité d'associé est toujours une excellente nouvelle. C'est bien sûr un hommage aux qualités exceptionnelles de Caroline, mais aussi à la force unique de ce cabinet en tant que cabinet de niche en propriété intellectuelle en Europe ». La promotion de Caroline Levesque porte à 45 le nombre d'associés du cabinet en Europe, dont neuf en France.