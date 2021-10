Pratique et gratuit il existe aussi en version digitale et en musique ! Plus qu'à chausser vos baskets... Après Parent à Paris, Se loger à Paris, Travailler à Paris, Bien vivre son âge à Paris, Carnet de balades à Paris propose des promenades inédites à travers les quartiers de la capitale. Au total plus de vingt parcours à travers cinq thématiques : Les nouveaux quartiers, Paris au fil de l'eau, l'art dans la ville, Paris couvert et Paris au calme.

Les balades font, montre en mains, de 30 minutes à 2 heures. Conçu comme un carnet de voyage, ce guide permet de noter, dans un espace dédié, impressions, remarques, ou émotions ressenties au fil du parcours. Chaque balade est assortie d'une Play List avec des titres bien choisis pour cheminer agréablement tout au long de chaque parcours.