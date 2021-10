Captain Contrat et Yousign accompagnent ensemble la continuité de l'activité des TPE/PME

Pour assurer la continuité de leur activité malgré le confinement, de nombreuses TPE/PME se sont organisées en télétravail et se sont tournées vers de nombreux outils numériques, qu'il s'agisse de la visioconférence ou encore des outils collaboratifs de partage de documents, dont l'usage devrait perdurer au-delà de la crise au regard du déconfinement progressif qui s'annonce et de l'incitation gouvernementale à poursuivre le télétravail.

Parce qu'il n'est pas aisé d'assurer cette continuité malgré les difficultés économiques et organisationnelles et la nécessaire gestion des missions administratives et juridiques, Captain Contrat, plateforme multispécialiste de services d'automatisation de tâches juridiques, et Yousign, solution française experte en matière de signature électronique, signent un partenariat pour venir en aide aux entreprises.

Signature à distance et en tout conformité

L'une des solutions avancées par ce partenariat est la possibilité de signer tous les documents juridiques officiels à distance et en toute conformité. En effet, dans ce contexte exceptionnel, la signature des documents est l'une des principales problématiques auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise, impactant la gestion des relations commerciales, les négociations mais aussi les conclusions de nouveaux contrats ou encore la tenue de réunions d'associés en assemblée.

« C'est tout un pan dans les prises de décisions visant au maintien de l'activité des entreprises qui se trouve à l'arrêt », explique Philippe Wagner, co-fondateur de Captain Contrat.

Une difficulté qui se présentera encore dans les semaines à venir puisque d'ici fin juin, de nombreuses entreprises devront réaliser une assemblée générale d'approbation des comptes mais dont la réunion physique risque d'être compromise avec le déconfinement progressif annoncé.

« Autant de raisons pour offrir à nos clients TPE/PME une solution dans la continuité de notre offre permettant d'assurer la continuité de leurs activités commerciales mais aussi de tenir leur AG 100% à distance. C'est tout le sens de ce partenariat avec Yousign. », précise Philippe Wagner.

« Beaucoup d'entreprises recherchent des solutions 100% dématérialisées et sécurisées comme la signature électronique que nous proposons. Le partenariat avec Captain Contrat s'inscrit dans cette logique. Nos services viennent compléter une offre en ligne auprès d'entreprises qui ont déjà des usages avancés et nos clients peuvent profiter de conseils juridiques en ligne au moment où ils en ont le plus besoin. », ajoute Luc Pallavidino, fondateur de Yousign​.

Approbation des comptes 100 % en ligne et tarifs préférentiels

Ce partenariat a également pour objectif de permettre aux entrepreneurs de s'adapter et de poursuivre leurs activités face à l'impact de la crise et des mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement. En effet, parmi les nombreux dirigeants de TPE/PME qui construisent et font évoluer seuls l'arsenal juridique de leur entreprise, 62 % subissent le manque d'interlocuteur vers qui se tourner lorsqu'ils en ont besoin et 41 % jugent que les informations juridiques fiables sont difficilement accessibles.

Parce que les besoins juridiques et administratifs des TPE/PME sont nécessaires à leur bon développement et à leur crédibilité, les deux sociétés ont décidé, en complément d'une offre commune d'approbation des comptes 100 % dématérialisée, de faire bénéficier à leurs clients respectifs des tarifs préférentiels de chaque partenaire.

Ainsi, les clients de Captain Contrat bénéficient de 15% de réduction chez Yousign et les clients de Yousign bénéficient d'un mois gratuit de l'accompagnement juridique Captain Contrat permettant d'obtenir des réponses à un ensemble de problématiques juridiques sous 1 jour ouvré.