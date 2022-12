Capstan Avocats accueille Julie Jacotot en qualité d’associée

Capstan Avocats, la plus importante structure d’avocats dédiée au droitsocial en France et 1er acteur de la protection sociale et des rémunérations complémentaires, se renforce en accueillant Julie Jacotot et son équipe.

Pour Bruno Serizay, qui coordonne l’activité de protection sociale de Capstan Avocats à Paris, « l’arrivée de Julie Jacotot en tant qu’associée démontre la vitalité et le dynamisme du cabinet qui, en s’assurant de sa forte technicité et de son savoir-faire, permet à ses clients de bénéficier d’un accompagnement toujours plus performant ».

Pour Julie Jacotot « rejoindre Capstan Avocats est une véritable opportunité de travailler au sein du cabinet leader en Droit Social. Je souhaite apporter mon expertise et mon énergie afin de poursuivre son développement ».

Julie Jacotot et son équipe rejoindront Capstan Avocats le 1er janvier 2023 au sein de leurs nouveaux locaux, situés dans le cœur de Paris.

A propos de Julie Jacotot

Julie Jacotot a 41 ans. Elle a exercé au sein du cabinet Fromont Briens depuis 2007 et a été promue associée en 2014. Elle bénéficie de quinze années d’expérience professionnelle acquises en accompagnant aussi bien des entreprises de tous les secteurs que des assureurs et des courtiers, exclusivement en matière de protection sociale et rémunérations complémentaires (rémunérations, benefits, protection sociale, paie et Urssaf) tant en conseil qu’en contentieux, ainsi que des fédérations patronales dans différentes branches professionnelles.

Soucieuse de transmettre son savoir et son expérience, elle anime de nombreuses formations et intervient régulièrement auprès des étudiants, notamment dans le cadre du Master II Droit et Pratique des Relations de Travail (Paris II Panthéon Assas) dont elle est diplômée.

Quelques exemples de publications

«Comprendre et conseiller la prévoyance collective », co-auteur, Les Essentiels de l’Argus de l’assurance

Participation à la rédaction du Lamy Rémunérations Complémentaires

« Contestation de la décision de la Commission de recours amiable et opposition à contrainte: quand la multiplicité des recours Urssaf s’impose » (Jurisprudence sociale Lamy, juin 2019, n° 477)

Epargne salariale et actionnariat salarié: les principales évolutions (numéro spécial Semaine sociale Lamy sur la loi « PACTE », 3 juin 2019, n° 1864)

Déclaration de cotisations sociales : comment fonctionne le droit à l’erreur pour les entrepreneurs (interview site revue Capital, 13 décembre 2019)

« Contrôle des rétributions par l’Urssaf » (revue ANDRH – mai 2020)

« Activités sociales et culturelles – Régime social et fiscal des avantages offerts par le CSE » (Cahiers du DRH – juillet 2021)