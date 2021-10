Cap sur la COP 22, une expo qui respire

​Anne Hidalgo, maire de Paris, et Ségolène Royal, ministre de l'Environnement ont inauguré ensemble l'exposition sur les berges de Seine.

Organisée par la Ville de Paris et de nombreux partenaires, cette exposition est une illustration concrète de l'action des villes, des citoyens et des entreprises au quotidien pour construire une ville durable. Cette manifestation proposera une déambulation à travers des animations mettant en exergue les avancées obtenues avec l'Accord de Paris et les défis qu'il reste à relever à l'aube de la COP22, les solutions proposées par Paris et les villes-mondes pour construire la ville de demain et le rôle central des citoyens pour faire de Paris la championne du climat.

Les Parisiens sont invités à découvrir des animations, expositions, conférences et projections en huit escales, du Pont Marie Arsenal aux Tuileries, sur le site des berges, emblématique de l'évolution de Paris vers une ville plus agréable à vivre et plus à même de faire face au défi climatique :