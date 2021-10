Cap sur Bordeaux pour le 75e Congrès des experts-comptables

C'est l'Ordre des experts-comptables Aquitaine qui accueillera le 75e Congrès national qui se déroulera au Palais des congrès de Bordeaux du 30 septembre au 2 octobre 2020.

Un accueil bordelais

Lors de la clôture du 74e Congrès dans le grand amphithéâtre parisien, Alexandre Salas-Gordo, président de l'Ordre des experts-comptables Aquitaine, a fièrement invité ses confrères experts-comptables (EC) et commissaires aux comptes (CAC) à se rendre dans son fief pour le prochain congrès national.

Accompagné des trois rapporteurs formant l'équipe du prochain congrès, Alexandre Salas-Gordo était ravi de présenter un petit clip vidéo annonçant aux nombreux professionnels du chiffre présents à la clôture que

« Canelé comptable et expert bouchon » les accompagneront « pour découvrir cette magnifique ville d'accueil et sa région ».

Comme cette année, un trio composé d'une femme et deux hommes seront aux manettes. Frédérique Goigoux, EC et CAC, associée Auverco - membre de France Défi -Auvergne, Boris Sauvage, EC et CAC installé en Champagne - vice-président du syndicat ECF, et Thierry Onno, président de la commission management des cabinets du CSOEC et vice-président de l'Ordre des experts-comptables de Normandie ont présenté le thème.

Du contrôle des flux à celui des équipes

Le 75e congrès sera ainsi placé sous le signe du management, du marketing et de la marque employeur, « les fameux 3 M ». Un thème de travail bienvenu pour cette profession en pleine mutation face à des changements réglementaires et technologiques d'ampleur incontestable. Des modifications qui offrent aux professionnels « un formidable champ de développement », a fait remarquer Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC), avec enthousiasme en ouvrant le 74e Congrès.

Les trois rapporteurs de ce dernier - Dominique Perier, président du comité technologique du CSOEC, Sanaa Moussaïd, vice-présidente du Conseil supérieur en charge du secteur stratégie numérique, et Fabrice Heuvrard, EC et CAC – ont expliqué que le thème “L'expert-comptable au cœur des flux”, s'est imposé de lui-même « pour s'assurer d'embarquer tous les membres de la profession sur le chemin de la transition numérique ». Les rapporteurs du 75e Congrès ont annoncé quant à eux que cette évolution ne se ferait pas sans une refonte du management des cabinets et la mise en avant de nouvelles offres de services.