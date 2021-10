Cap Digital publie le second volet de son baromètre « start-up & PME face à la crise »

Après un premier état des lieux de l'état des lieux des start-up et PME innovantes du numérique publié en avril, Cap Digital a réalisé, fin mai, une deuxième vague de consultation pour mesurer les impacts économiques de la crise, la manière dont ces entreprises se sont saisies des aides mises en place par les Régions et l'Etat et quelles sont leurs projections et les évolutions possibles pour les mois à venir.

« Les dispositifs de soutien proposés par la puissance publique ont bien répondu aux besoins des start-up et PME innovantes, qui ont réussi pour une grande majorité d' entre-elles à stabiliser leur chiffre d'affaire et à pérenniser leur capacité de trésorerie. Autre bonne nouvelle : l'impact de la crise sur l'évolution de l'emploi semble faible pour les entreprises innovantes de notre collectif. Seules 15 % d'entre-elles prévoient une baisse de leurs effectifs et 26% envisagent même de recruter dans les trois prochains mois ! », a expliqué Charles Huot, président de Cap Digital.

CA stable et trésorerie en hausse

Première évolution de ce baromètre, le chiffres d'affaires (CA) des entreprises reste stable mais leur trésorerie augmente : 54 % des entreprises interrogées observe un CA stable entre mars et avril 2020, une tendance qui se confirme pour mai, avec 50 % des sondés prévoyant un CA stable ou hausse sur ce mois.

Par ailleurs, 47 % des entreprises indiquent que leur trésorerie leur permet actuellement de tenir plus de 6 mois.

De ce fait, et malgré les conséquences économiques de la crise, la majorité des start-up et les PME n'envisagent pas de réduite leur masse salariale, 26 % déclarant même d'embaucher d'ici trois mois.

Les aides de soutien prévues par l'Etat ont permis aux entreprises de sauvegarder une partie de leur trésorerie et leurs emplois. En tête des aides plébiscitées par les entreprises, le Prêt garanti par l'Etat (PGE) à 78 %, suivi par le remboursement accéléré du CIR et le dispositif de chômage partiel.

La projection des entreprises vers l'avenir

Autre conséquence de la crise, les entrepreneurs ont revu leurs priorités et priorisé leurs activités axées sur la prospection commerciale et l'adaptation de leur offre de services, respectivement à 78 % et 64 %.

Pour autant, les entrepreneurs restent confiants et le sont davantage par rapport au premier volet du baromètre d'avril. Ainsi, en mai, 58 % se disent confiants ou très confiants en l'avenir, contre 44 % en avril.

L'avis des entrepreneurs

Cap Digital a souhaité donner la parole aux entrepreneurs et leur a proposé d'émettre quelques idées concrètes dont voici quelques une :

- « Le secteur de l'innovation et des technologies est durement impacté par cette crise puisque la majeure partie des entreprises a cessé tout investissement pour préserver leur trésorerie. Il est nécessairede redynamiser et relancer l'innovation. Par exemple, des crédits d'impôt de type CII ou CIR élargis pourraient être octroyés aux entreprises qui collaborent avec des startups ou qui invertissent dans les nouvelles technologies. » ;

- « Flécher une part importante de la commande publique vers des entreprises proposant des solutions innovantes. Cela permettrait d'accélérer l'usage de nos solutions performantes au profit de la collectivité » ;

- Donner plus de sens : « Les mesures proposées par la puissance publique doivent à notre sens prioriser et guider vers les activités créant une importante plus-value (Impact) sociale et environnementale ».