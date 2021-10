Cap Digital intègre les activités d'Advancity

Unissant plus de 1 000 acteurs de la transformation numérique et de la transition écologique en Île-de-France, Cap Digital poursuit son développement. Les activités d'Advancity sont regroupées au sein du nouveau marché “Ville durable et transition écologique” de Cap Digital. Comme le souligne Patrick Cocquet, délégué général de Cap Digital, « Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir Advancity, sa communauté et ses expertises, mieux que leur souhaiter la bienvenue, ils sont chez eux dans notre collectif et plus que jamais, nous sommes convaincus de former un ensemble qui représente bien plus que la somme de nos deux entités ».

8,5 milliards d'humains

Le XXIe siècle sera le siècle des villes. Ainsi que le précise Cap Digital, « 77 % de la population européenne vit déjà dans des zones urbaines. D'ici 2030, cinq des 8,5 milliards d'humains qui peupleront notre planète résideront dans des villes ».

Dans ce contexte d'explosion urbaine, les structures adhérentes de Cap Digital et d'Advancity « sont convaincues que les métropoles sont les territoires de créativité, d'innovation, d'échange et d'expérimentation sur lesquels s'inventent aujourd'hui les modes de vie résilients de demain ».

Elles ont donc acté leur rapprochement et se sont prononcées en faveur de l'intégration des activités d'Advancity au sein de Cap Digital afin d'apporter le meilleur de l'innovation numérique dans la résolution des défis du développement urbain et de créer le premier pôle européen de la ville du futur en réunissant les acteurs de la transformation numérique et de la transition écologique en Île-de-France.

Ville durable ettransition écologique

Toutes les activités du pôle Advancity sont ainsi intégrées chez Cap Digital et réunies au sein du nouveau marché “Ville durable et transition écologique”. Trois grandes thématiques structurent ce marché et guident les actions de soutien à l'innovation, à l'accélération et à la transition numérique et écologique que Cap Digital fournit à ses membres :

- Fabriquer la ville : développer les matériaux et procédés constructifs, ou de réhabilitation, innovants ; définir les méthodologies pour l'écoconstruction, la modélisation, la simulation, la co-conception urbaine, l'énergie renouvelable, les écoquartiers et l'agriculture urbaine :

- gérer l'espace urbain : faire progresser la gestion technique des réseaux urbains en s'appuyant sur les derniers apports de la donnée, de l'IoT et de l'intelligence artificielle pour réduire les nuisances

- optimiser les flux, protéger les ressources, gérer les risques, développer des espaces hybrides et traiter efficacement les déchets.

- vivre en ville : rendre la ville plus accessible, inclusive et agréable en proposant des modes de déplacement plus fluides et intermodaux,

en inventant de nouvelles citoyennetés numériques, en facilitant l'accès aux ressources patrimoniales et touristiques, en diminuant l'impact de la pollution et en inventant de nouveaux modèles coopératifs à l'échelle locale.

Pour Stephane Distinguin, président de Cap Digital,

« Au moment où le numérique est critiqué pour ses pratiques en terme environnemental, où parfois même on lui reproche, science sans conscience, de ne pas avoir anticipé son impact sur notre civilisation, nous avons la chance exceptionnelle de pouvoir réunir numérique et écologie et ainsi de créer notre domaine d'excellence à la confluence de ces deux dynamiques essentielles du monde à venir ».