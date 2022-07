CAP’C offrira à Marion Rousse son poids en champagne lors du Tour de France Femmes

Invitée par la ville de Troyes et en partenariat avec l’association Terres & Vignes de l’Aube, collectif rassemblant les acteurs majeurs du développement agricole, viticole et rural du département, l’association CAP’C sera présente dans la fan zone du départ de la ville du Grand Est, où plusieurs milliers de personnes sont attendus à partir de 10h dimanche 24 juillet. De quoi lancer dignement et officiellement la Route du Champagne en Fête pour les habitants de la cité troyenne.

Pour animer le moment et commencer les festivités du week-end, CAP’C pèsera sur une balance historique à plateaux Marion Rousse, pour lui remettre son poids en champagne pendant la précourse. Marion Rousse, ancienne cycliste professionnelle, est la directrice du Tour de France Femmes, dont c’est la première édition. Une véritable passionnée de vélo, même dans son après-carrière, toute ancienne championne de France qu’elle est, par ailleurs issue d’une famille de cyclistes professionnels… Avec qui elle pourra partager ses flacons de champagne offerts !

Du champagne pour fêter le Tour de France Femmes

Ce prix un peu spécial lui sera remis par l’association CAP’C, l’organisateur de la Route du Champagne en Fête. Une association de bénévoles, présidée par Etienne Bertrand, dont la mission est la valorisation et la promotion du vignoble champenois et plus particulièrement celui de la Côte des Bar, de Montgueux et de Villenauxe-la-Grande. Les actions de l’entité s’étendent tout au long de l’année avec, par exemple, la fête de la St Vincent en janvier, ou le Champagne Day en octobre.

L’association œuvre également pour défendre et mettre en lumière cette zone de la Champagne et son patrimoine. La raison pour laquelle CAP’C travaille conjointement avec les acteurs touristiques locaux pour promouvoir cette région. Le Tour de France Femmes, le tout premier de l’histoire, qui sera diffusé par les chaînes publiques, est ainsi une manière parfaite de mettre en valeur ce patrimoine.