Cannes : un palmarès exceptionnel des films soutenus par la Région

La région Île-de-France salue les équipes des 3 films figurant au palmarès du 74e Festival de Cannes, ayant bénéficié d'une aide régionale au titre du Fonds de soutien au cinéma et de son volet international. Elle félicite ainsi Julia Ducournau, Palme d'Or pour son deuxième long-métrage Titane, Asghar Farhadi, Grand Prix pour Ghahreman (Un Héros), ainsi que Vincent Maël Cardona, Prix SACD 2021 de la Quinzaine des réalisateurs pour son premier long métrage Les Magnétiques. La Région Île-de-France adresse également ses félicitations à l'ensemble des équipes des 20 films sélectionnés qu'elle a soutenus, présents en sélection officielle (en et hors compétition) et dans les sections cannoises parallèles : www.iledefrance.fr

Ces 20 films témoignent de la qualité, de la diversité et de la richesse des œuvres cinématographiques aidées par la Région Île-de-France, au stade de la production ou après leur réalisation.

Palme d'Or : Titane de Julia Ducournau (long métrage en compétition) ; Produit par Kazak Productions - soutenu par la Région au titre du Fonds de soutien.

Grand Prix (ex-aequo) : Ghahreman (Un Héros) d'Asghar Farhadi (long métrage en compétition), produit par Memento, soutenu par la Région au titre du volet international du Fonds de soutien.



Prix SACD 2021 de la Quinzaine des réalisateurs : Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona (premier long métrage), produit par Easy Tiger, soutenu par la Région au titre du Fonds de soutien.