Canicule : Paris, ville la plus meurtrière d’Europe ?

Un bilan qui fait froid dans le dos. A travers l’analyses de données sur 854 villes dans 30 pays européens entre le 1er janvier 2000 et le 12 décembre 2019 par The Lancet Planetary Health, c’est Paris qui se place en tête de podium comme étant la ville la plus meurtrière en cas de canicule. Sur près de deux décennies, on estime en moyenne cette surmortalité à 400 décès chaque année dus à la chaleur.

Les personnes âgées les plus menacées

D’après les données de cette étude, si Paris est la ville la plus meurtrière en cas de canicule tous âges confondus, c’est notamment à cause de la menace pour les personnes âgées, à savoir les 85 ans et plus. Toutefois, en comparaison avec tous les pays européens étudiés par The Lancet Planetary Health, c’est la Lettonie qui est en tête avec un taux d'excès de mortalité annuelle causée par le froid (en moyenne 240 pour 100 000 personnes) et la Croatie pour le taux d'excès de mortalité annuelle due à la chaleur (en moyenne 37 pour 100 000 personnes).



Si l'excès de mortalité est généralement plus faible à l'Ouest de l'Europe que dans les autres régions, y compris en Europe du Nord et du Sud, il reste malgré tout l'exception de quelques très grandes villes comme Londres et Paris.





2022, année la plus chaude jamais enregistrée en France