Canicule : conseils aux professionnels

Le niveau d’alerte 3 du plan canicule a été activé la semaine dernière en Ile-de-France, ce qui a poussé les services de l’Etat et notamment la Direccte, à rappeler qu’il importe aux employeurs de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de leurs salariés (articles L. 4121-1 et suivants du code du travail) :

ils doivent mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche ;

l’air doit être renouvelé dans les locaux fermés où le personnel est amené à séjourner ;

les postes de travail extérieurs doivent être aménagés pour protéger autant que possible les travailleurs et des solutions alternatives trouvées : zones d’ombre, abris, locaux climatisés…

sur les chantiers du BTP, l’employeur est tenu de fournir au moins trois litres d’eau par jour et par travailleur et de leur mettre à disposition un local ou aménagement permettant de les accueillir dans de bonnes conditions en cas de fortes chaleurs.

L’inspection du travail fait preuve d’une vigilance accrue dans les secteurs où les salariés sont particulièrement exposés à la chaleur : BTP, restauration, boulangerie, pressings, transports, conduite d’engins, espaces verts, agriculture, sécurité….

Les services de santé au travail se tiennent à la disposition des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants pour répondre à leurs questions et les conseiller sur les mesures de protection à instaurer.

Le site www.inpes.sante.fr présente une série de conseils pour faire face aux fortes chaleurs.