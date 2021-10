Campus Probono 2014 : les défis juridiques

A l'initiative de Pro Bono Lab, avec le soutien du Fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité, l’Ecole de formation des élèves avocats des barreaux du ressort de la Cour d’appel de Paris, accueille le 10e Campus Probono à Issy-les-Moulineaux, le 28 avril prochain. Dix-huit élèves avocats se mobilisent aux côtés d’avocats bénévoles pour répondre aux besoins de trois associations : la Compagnie des Ted, Videaux et A Petit Feu.

Campus Probono a pour objectif de développer l'engagement probono des étudiants et des jeunes diplômés. Cette ambition se traduit par l'organisation de journées de conseil offertes à des associations. Ces missions sont délivrées par des équipes mixtes d'étudiants, de jeunes diplômés et de professionnels bénévoles afin de répondre à une problématique concrète au service de projets utiles, enrichissants et porteurs de sens et y apporter une solution. Ces projets portent sur des domaines variés comme le marketing, la communication, la stratégie, la finance, les RH ou encore le web. L'édition 2013 avait fédéré 270 étudiants et professionnels volontaires pour conseiller 28 associations. Cette année, l’événement devrait rencontrer un succès encore plus important avec 400 étudiants et professionnels mobilisés pour accompagner une quarantaine d'associations.