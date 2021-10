Campus international du barreau de Paris Beyrouth

Dominique Attias, la vice-bâtonnière, a souhaité organiser cette nouvelle édition du Campus pour renforcer les liens historiques entre les barreaux de Paris et de Beyrouth. Ces liens se manifestent notamment par des actions menées conjointement par les deux barreaux.

Les questions des droits fondamentaux, des violences faites aux femmes et de la protection des refugiés et déplacés mineurs que la vice-bâtonnière a inscrites au cœur de son action internationale seront traitées au cours de tables rondes réunissant des juristes et des professionnels de la région. Ces sujets sont particulièrement d'actualité dans un pays marqué par l'accueil de nombreuses populations déplacées et refugiées (500 000 Palestiniens et 1,1 million de Syriens). L'événement abordera également les grands défis juridiques en matière de commerce international, de médiation, de transparence et de coopération financière et fiscale, qui constituent des leviers essentiels à la poursuite du développement économique de la région.

Dominique Attias se dit « particulièrement heureuse d'organiser ce campus au Liban, pays avec lequel nous entretenons des liens étroits d'amitié et qui joue un rôle essentiel dans une région en pleine reconfiguration ». De son côté, Ghady El Khoury, chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en France estime que « cette manifestation contribue au resserrement des liens entre nos deux barreaux et à la promotion des échanges et du dialogue entre nos deux pays ».