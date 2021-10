Campus Chine : la force du droit civil et ses enjeux

Paris est devenue l’une des principales places de droit dans le monde, en particulier pour l’arbitrage international. Pour le barreau de Paris, « cette dynamique doit maintenant s’exporter, via le savoir-faire de nos juristes vers les têtes de pont du monde de demain, dont le droit continental sera l’un des facteurs de développement et de paix : la Chine, l’Afrique, l’Amérique du Sud ». Les campus internationaux sont le fil rouge de l’action internationale de l’ordre. Ils permettent de rapprocher les avocats parisiens des investisseurs et des décideurs, dans des zones géographiques d’influence juridique française, et d’encourager leur développement, sans jamais oublier le message des droits de l’homme et des libertés publiques.



Campus Chine

Le prochain Campus est organisé à Shanghai, en Chine, du 7 au 9 mai, sur le thème « La force du droit civil ». Il sera consacré à des rencontres d’affaires, des regards croisés France-Chine, avec des interventions d’universitaires, de diplomates. Il y aura aussi une table ronde à laquelle participera le Commandant du navire de guerre Dixmude (BPC), car si la France espère exporter ses matériels en Chine – ce que le ministre Laurent Fabius aura pour mission d’encourager lors de sa visite à Shanghai, huit jours après notre Campus - l’Ordre aura pour devoir d’y contribuer, en exportant son droit français et ses avocats. Selon le barreau de Paris, « ce campus n’aura d’autre objet que de renforcer les liens déjà existants. S’il y a moins de 50 avocats français inscrits à Shanghai, bon nombre de cabinets parisiens travaillent avec leurs correspondants chinois. »