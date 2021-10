Campus AFJE 2016 : des formations adaptées aux attentes des juristes d'entreprise

Ce rendez-vous interprofessionnel propose une journée complète de formation « par les juristes, pour les juristes » et des opportunités de networking ciblé. Cette année encore, des intervenants de haut niveau, directeurs juridiques, professeurs, avocats… offriront des formations adaptées à l'évolution de la profession, sous forme d'ateliers à la fois pragmatiques et interactifs.

La nouvelle gouvernance d'entreprise fera l'objet d'un focus stratégique en ouverture de la journée. Cette table ronde réunira Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE, Véronique Magnier, directeur de l'Institut droit éthique patrimoine, Éric Seassaud, directeur juridique éthique et compliance chez Engie, et Jean-Yves Trochon, ancien senior vice-président Groupe Compliance Officer Lafarge et administrateur AFJE.

Comme le souligne Véronique Chapuis-Thuault, vice-présidente de l'AFJE, en charge de la formation et de la déontologie, « cette journée est celle des juristes d'entreprise. Véritable bulle d'air, elle leur permet de se former mais aussi d'échanger avec des juristes d'entreprise d'horizons variés et des partenaires AFJE ! »

En 2016, le Campus élargit son programme en proposant 18 ateliers de formation. Les participants sont ainsi invités à construire un programme personnalisé de sept heures de formation, en choisissant trois ateliers dont les enjeux sont dédiés au métier de juriste d'entreprise. Les thèmes ont été choisis en fonction de l'actualité législative, notamment la réforme du droit des contrats, les nouvelles obligations liées à la médiation ou encore la compliance avec le projet de loi Sapin II.