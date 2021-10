Campus AFJE 2015 : le rendez-vous « formation »

Comme le souligne l’AFJE, « plus de 1 000 juristes ont déjà participé au campus depuis 2011 ». Quatre vingt quatorze pour cent des participants se déclarent satisfaits de ces formations « par les juristes d’entreprise, pour les juristes d’entreprise ». Comme chaque année, ce rendez-vous interprofessionnel propose une journée complète de formation et des opportunités de networking ciblé. Des intervenants de haut niveau, directeurs juridiques, secrétaires généraux, professeurs, avocats, conseils en propriété industrielle, commissaires aux comptes, proposeront des formations adaptées aux attentes des juristes d’entreprise et à l’évolution de la profession, sous forme d’ateliers pragmatiques et interactifs. Des acteurs reconnus du monde du droit sont parrain de l’événement : l’EDHEC, le Journal spécial des sociétés, HL Trad, Business Integrity et le Village de la justice.

En ouverture de ce Campus AFJE 2015 Stéphanie Fougou, présidente de l’AFJE et Marc Mossé, vice-président débattront des enjeux pour l’entreprise de la confidentialité des avis juridiques, aux côtés de Pierre Pringuet, président de l’AFEP –Association française des entreprises privées– et Jean-Christophe Sciberras, directeur des ressources humaines France, directeur des relations sociales de Solvay et administrateur de l’AFJE.



Quinze ateliers en prise avec l’actualité



Au total, 15 ateliers seront proposés dont les thèmes ont été choisis en fonction de l’actualité législative –réforme du droit des contrats, devoir de vigilance, big data…– et des évolutions de la profession – déontologie, confidentialité, knowledge management… Comme le précise l’AFJE, « Les participants sont invités à construire un programme personnalisé de sept heures de formation ». Ils peuvent faire leur sélection parmi trois ateliers sur les relations contractuelles, trois ateliers sur les enjeux financiers et comptables, trois ateliers sur le corporate et secrétariat des sociétés, trois ateliers sur la compliance et les risques et enfin, trois ateliers sur le management juridique.