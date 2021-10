Campus 2017 : des avocats studieux

La vice-bâtonnière Dominique Attias et le bâtonnier Frédéric Sicard ont invité les avocats du barreau de Paris à « s'emparer du nouveau Tribunal » des Batignolles. © AP

L'an dernier, pour ses dix ans, le Campus des avocats avait vu les choses en grand, notamment en accueillant l'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, venue débattre de l'état d'urgence avec l'ancien candidat au bâtonnat Carbon de Sèze, mais surtout avec l'annonce par le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, en personne, de la nationalisation de l'examen du barreau.

Avec moins d'emphase, la onzième édition du Campus n'en était pas pour autant dénuée d'intérêt. Des intervenants de qualité ont évoqué l'actualité de toutes les spécialités juridiques, du droit social au droit pénal, en passant par le droit des affaires, des contrats, de l'assurance, de l'immobilier, de la concurrence, de la propriété intellectuelle etc., ainsi que les nouveaux défis qui s'imposent aux avocats.

La part belle était ainsi faite au thème de l'avocat connecté, brillamment défendu par Olivier Cousi, le co-fondateur du Campus, qui s'est donné comme sacerdoce de sensibiliser ses confrères sur l'impérieuse nécessité de s'ouvrir à l'univers numérique.

Avec l'arrivée des legaltech sur le marché du droit, les cabinets d'avocats font aujourd'hui face à « l'ardente obligation de se faire connaître, d'être visibles et accessibles à des services en ligne ». Son intervention, avec Dominic Jensen et Stéphanie Smatt, a ainsi fait le tour des outils de communication et des moyens à mettre en œuvre avec les responsabilités et la déontologie qui s'appliquent à cette activité.

De son côté, l'ex-bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sur, s'est employé à expliquer, avec son confrère, l'ancien secrétaire d'Etat et député Pierre Lellouche, qui a participé à la rédaction de la loi Sapin II, en quoi ce texte va bouleverser la pratique. Pierre-Olivier Sur évoque ainsi une « véritable révolution copernicienne car la compliance renverse les paradigmes de notre profession d'avocat ».

Lors de la séance de clôture, le bâtonnier Frédéric Sicard, la vice-bâtonnière Dominique Attias, le président du Tribunal de grande instance de Paris Jean-Michel Hayat, le procureur de la République de Paris François Molins ainsi que le secrétaire général du Parquet national financier Jean-Marc Toublanc, ont présenté aux avocats le futur Tribunal de Paris qui ouvrira vraisemblablement ses portes le 14 mai 2018.

Les professionnels de justice quitteront donc le Palais de la Cité pour déménager Porte de Clichy.

Entre deux conférences, les avocats ont pu profiter des chaises longues du jardin d'acclimatation, où encore se balader au sein du cadre bucolique offert par ce lieu original.

Ce printemps la Fondation Louis-Vuitton a battu des records d'affluence. Avec plus d'un million de visiteurs, l'exposition Chtchoukine a eu une fin en apothéose car la fondation l'a prolongée avec des matinales et des nocturnes inédites pour répondre à la demande exceptionnelle du public. © AP

« Cette année ce n'est pas une formation avec beaucoup de bonnes nouvelles car les dispositifs sont très lourds », a plaisanté le professeur Bruno Dondero lors de sa conférence sur les grandes réformes du droit des sociétés.





La chaleur est tombée sur le campus, mais cela n'a pas découragé Basile Ader, le vice-bâtonnier dauphin.